Il caso Grillo irrompe alla Camera. Ravetto: «Non si può essere garantisti solo coi figli». Annibali: «Parole intollerabili» – Il video (Di martedì 20 aprile 2021) Il controverso video di Beppe Grillo a difesa del figlio Ciro, coinvolto in un caso di presunta violenza sessuale, irrompe nell'Aula di Montecitorio. alla Camera, i partiti di centrodestra attaccano, chiedendo chiarimenti in merito. Anche il capogruppo di Leu Federico Fornaro ha condannato il video del fondatore del M5s. Dopo l'intervento della deputata di Fratelli d'Italia Lucaselli, che ha chiesto la convocazione immediata della conferenza dei capigruppo sul tema, sono arrivate Parole dure anche dalla parlamentare della Lega Laura Ravetto. «Una donna deve sempre dare il consenso espresso e trovare il coraggio di denunciare anche dopo mesi e nessuno può mettere in discussione questo principio.

