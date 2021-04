Il caso Grillo finisce alla Camera | tutti i partiti contro le parole del comico nel video postato ieri

Advertising

fattoquotidiano : Ciro Grillo, parla anche la madre: “Il video testimonia l’innocenza dei ragazzi”. Il caso pure nell’aula della Came… - LegaSalvini : CASO DEL FIGLIO DI GRILLO ACCUSATO DI STUPRO, IL PASSAGGIO SUL FATTO CHE LA RAGAZZA AVREBBE DENUNCIATO 'TARDI' È DI… - RaiNews : #Lucaselli, chiede la convocazione immediata della conferenza dei capigruppo 'per esprimere la vicinanza del Parlam… - divorex82 : RT @MPenikas: #Grillo ha sbagliato. Detto cio': 1) vicenda giudiziaria PRIVATA che non riguarda soldi dei cittadini 2) Non ha chiesto legg… - trendly41 : RT @Melaion: @MarcoRizzoPC Ricordatevi anche di Berlusconi, ogni tanto, che evita i processi. Con Grillo è più facile prendersela. Grillo… -

Ultime Notizie dalla rete : caso Grillo

Quello di Beppeè "un video scandaloso, non sta a me dire chi ha torto e chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati ma cheusi il suo potere mediatico e politico per assolvere il ...... Parvin Tadjik -, ha pubblicato sotto il post Facebook della presidente dei deputati di Italia che attacca il garante e fondatore del Movimento 5 stelle per il video suldi stupro nel ...La vicenda del video postato ieri da Grillo in cui difendeva il figlio dall'accusa di stupro e si diceva incredulo di fronte al tempismo "sospetto" con il quale la ragazza ha sporto denuncia (8 giorni ...Il video del fondatore del Movimento in difesa del figlio accusato di stupro di gruppo scatena sui social una ridda di reazioni, ma i pentastellati sul territorio preferiscono glissare e non pronuncia ...