Il cantante Morrisey contro i Simpson che lo rappresentano come un razzista | “Sono ignoranti”

(Di martedì 20 aprile 2021) “Unbritannico depresso dagli anni ’80”. Così viene definito nella descrizione dell’ultima puntata deis il personaggio di “Quilloughby”, chiaramente ispirato allo storico frontman degli Smiths Morrissey.ilsimbolo dell’indie anni ’80, anche l’amico immaginario di Lisaè vegano, ha un ciuffo ingombrante e ama Oscar Wilde. Quando però Lisa scopre che il personaggio a cui presta la voce l’attore Benedict Cumberbatch non esiste veramente, Quilloughby si trasforma in un uomo sovrappeso, con forti opinionigli immigrati. Una parabola quella di Lisa simile a quella vissuta negli ultimi anni da molti appassionati degli Smiths, che ildel gruppo di Manchester non ha apprezzato. In un lungo messaggio pubblicato sul ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : cantante Morrisey

In particolare, ildice che "lo show usa tattiche odiose, come mostrare il personaggio di ...mi sorprende che i dati di ascolto siano calati così tanto negli ultimi anni" ha concluso...In particolare, ildice che "lo show usa tattiche odiose, come mostrare il personaggio di ...mi sorprende che i dati di ascolto siano calati così tanto negli ultimi anni" ha concluso...L’episodio dei Simpsons dedicato a Morrissey, ex cantante dei The Smiths, non è affatto piaciuto all’artista che si scatena sui social ...Domenica scorsa è andato in onda in America 'Panic in the Streets of Springfield', un episodio in cui si fa riferimento al cantante come a un ...