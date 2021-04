“Il cantante Aiello arrestato per traffico di droga”. La notizia sconvolge i fan ma è uno scherzo de Le Iene (Di martedì 20 aprile 2021) “Il cantante Aiello arrestato per traffico di droga”, poche righe e la notizia fa il giro sul web, il nome del cantante calabrese finisce subito in trending topic su twitter. Lo choc in questi casi è del tutto scontato: l’artista in gara all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha partecipato con il brano Ora, etichettato come un narcotrafficante internazionale fermato dai carabinieri di Milano in flagrante. I fan possono tirare un sospiro di sollievo: era tutto uno scherzo de “Le Iene”. Il sospetto viaggiava già sui social tra sorrisi e preoccupazione, la conferma è arrivata proprio dalla trasmissione di Davide Parenti. L’inviato dello show del Biscione Niccolò De Devitiis in una storia pubblicata su Instagram ha chiarito la situazione in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “Ilperdi”, poche righe e lafa il giro sul web, il nome delcalabrese finisce subito in trending topic su twitter. Lo choc in questi casi è del tutto scontato: l’artista in gara all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha partecipato con il brano Ora, etichettato come un narcotrafficante internazionale fermato dai carabinieri di Milano in flagrante. I fan possono tirare un sospiro di sollievo: era tutto unode “Le”. Il sospetto viaggiava già sui social tra sorrisi e preoccupazione, la conferma è arrivata proprio dalla trasmissione di Davide Parenti. L’inviato dello show del Biscione Niccolò De Devitiis in una storia pubblicata su Instagram ha chiarito la situazione in ...

