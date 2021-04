Il Barça e la Superlega: i soci blaugrana possono dire no (Di martedì 20 aprile 2021) L’adesione del Barcellona al progetto della Superlega è condizionata all’approvazione dei soci, che saranno chiamati ad esperimersi al riguardo. Lo stabilisce, secondo quanto riferisce l’emittente TV3, una clausola fatta inserire dal presidente ‘blaugrana’ Joan Laporta nel contratto al momento dell’ingresso del Barça nel ‘panel’ dei dodici club soci del progetto. Così il referendum sulla Superlega L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021) L’adesione del Barcellona al progetto dellaè condizionata all’approvazione dei, che saranno chiamati ad esperimersi al riguardo. Lo stabilisce, secondo quanto riferisce l’emittente TV3, una clausola fatta inserire dal presidente ‘’ Joan Laporta nel contratto al momento dell’ingresso delnel ‘panel’ dei dodici clubdel progetto. Così il referendum sullaL'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Barça Superlega Il Barça ci ripensa? Laporta: 'Votano i soci'. E anche l'Atletico Madrid vacilla ... dovrà essere una loro decisione, mi sembra chiaro', dice Joan Laporta, presidente del Barcellona che in pratica annuncia la partecipazione alla Superlega solo se ci sarà la maggioranza dei soci a ...

**Superlega: Laporta e la clausula Barca, dentro solo se lo vogliono i soci'** I membri dell'Fc Barcelona potrebbero impedire al club di entrare come fondatore della competizione della Superlega se lo decidessero alla prossima Assemblea dei delegati, secondo quanto riporta Tv3 spagnola. Il presidente Joan Laporta, avrebbe aggiunto questa clausola nella firma del documento istitutivo ...

Ventola: "Superlega? Io speravo nel Bari in Champions League..."