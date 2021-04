Il 7 maggio arriva "Anti", nuovo album d'inediti di GionnyScandal (Di martedì 20 aprile 2021) Dal 7 maggio sarà disponibile in fisico e digitale "Anti", il nuovo album d'inediti di GionnyScandal, idolo di molti giovani amAnti del rap. Il disco in uscita per Virgin Records (Universal Music ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Dal 7sarà disponibile in fisico e digitale "", ild'di, idolo di molti giovani amdel rap. Il disco in uscita per Virgin Records (Universal Music ...

Advertising

WeAreTennisITA : ?? Arriva un nuovo torneo in Italia: si giocherà un ATP 250 a PARMA La settimana dal 22 al 29 maggio, quella libera… - nuvolacosmica : Forza e coraggio che dopo aprile arriva maggio Piccolo spazio PUBBLICITÀ - iditelovoi : Ma quando esce #Radiocool? Presto: stiamo creando la scenografia...poi spazziamo, laviamo, sanifichiamo, facciamo l… - urali85 : RT @FremantleIT: Veleno, la docu-serie true-crime in cinque episodi diretta da Hugo Berkeley e ispirata al libro “Veleno. Una storia vera”… - darlinjustpwk : OH CAZZO OH CAZZO MA IL PACCO CHE DOVEVA ARRIVARE IL 5 MAGGIO ARRIVA GIOVEDÌ E ME LO DICONO OGGI CIOÈ FRA DUE GIORN… -