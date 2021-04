I tifosi protestano. E il Chelsea prepara l’addio alla Super League – VIDEO (Di martedì 20 aprile 2021) I tifosi del Chelsea hanno protestato contro la Super League. Intanto, il club inglese prepara il dietrofront – VIDEO I tifosi del Chelsea si sono radunati nei pressi di Stamford Bridge, prima del match contro il Brighton, per contestare la partecipazione del club di Roman Abramovich alla Super League. Il sit-in dei sostenitori blues si è rivelato efficace. Secondo quanto riportato dalla BBC, il Chelsea avrebbe già preparato la documentazione per abbandonare il torneo d’élite voluto dal presidente Florentino Perez. Chelsea fans protesting outside Stamford Bridge: "Fuck Super League" ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Idelhanno protestato contro la. Intanto, il club ingleseil dietrofront –delsi sono radunati nei pressi di Stamford Bridge, prima del match contro il Brighton, per contestare la partecipazione del club di Roman Abramovich. Il sit-in dei sostenitori blues si è rivelato efficace. Secondo quanto riportato dBBC, ilavrebbe giàto la documentazione per abbandonare il torneo d’élite voluto dal presidente Florentino Perez.fans protesting outside Stamford Bridge: "Fuck" ...

