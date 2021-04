I nodi del "vaccino invitaliano" vengono al pettine (Di martedì 20 aprile 2021) A quanto pare, l’azienda farmaceutica ReiThera, quella che dovrebbe produrre un nuovo vaccino adenovirale e per questo ha ottenuto un finanziamento pubblico da Invitalia per un contratto di sviluppo da 81 milioni di euro, secondo quanto riporta il Financial Times è entrata attraverso il governo italiano in colloqui preliminari con la multinazionale svizzera Novartis per partecipare alla produzione del primo vaccino a Rna interamente europeo, quello della tedesca CureVac (di cui abbiamo parlato recentemente su queste pagine e con cui Novartis ha già firmato un accordo). Niente di male. Anzi, aiutare a produrre vaccini autorizzati o quasi, come quello in questione, era proprio quanto auspicavamo sul Foglio invece della scelta di imbarcarsi in nuove sperimentazioni (purché, naturalmente, se ne abbiano le capacità industriali). Tuttavia, è necessario a ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) A quanto pare, l’azienda farmaceutica ReiThera, quella che dovrebbe produrre un nuovoadenovirale e per questo ha ottenuto un finanziamento pubblico da Invitalia per un contratto di sviluppo da 81 milioni di euro, secondo quanto riporta il Financial Times è entrata attraverso il governo italiano in colloqui preliminari con la multinazionale svizzera Novartis per partecipare alla produzione del primoa Rna interamente europeo, quello della tedesca CureVac (di cui abbiamo parlato recentemente su queste pagine e con cui Novartis ha già firmato un accordo). Niente di male. Anzi, aiutare a produrre vaccini autorizzati o quasi, come quello in questione, era proprio quanto auspicavamo sul Foglio invece della scelta di imbarcarsi in nuove sperimentazioni (purché, naturalmente, se ne abbiano le capacità industriali). Tuttavia, è necessario a ...

