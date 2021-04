“I miei problemi al cuore”. Dopo UeD, il tronista racconta tutto. E rassicura il pubblico del dating (Di martedì 20 aprile 2021) Un volto noto della televisione, ex di ‘Uomini e Donne’, ha rivelato di aver avuto dei problemi non di poco conto dal punto di vista della salute. Nessuno si aspettava che avesse potuto vivere una situazione del genere. I suoi fan, quando hanno letto le sue dichiarazioni, sono rimasti a bocca aperta. Lui ha svelato nei dettagli cosa gli è capitato. Problematiche fisiche che lo hanno inevitabilmente fatto preoccupare, anche se adesso sembra che il tutto sia tornato nella norma e che non ci siano conseguenze. Lui è stato molto apprezzato nel programma di Maria De Filippi, ha anche trovato la sua anima gemella e la sua vita sembrava stesse andando nel miglior modo possibile. Ma decisamente a sorpresa ha scoperto che non tutto era perfetto e si è sottoposto ad alcuni controlli medici per verificare le sue reali condizioni. E sono dunque ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Un volto noto della televisione, ex di ‘Uomini e Donne’, ha rivelato di aver avuto deinon di poco conto dal punto di vista della salute. Nessuno si aspettava che avesse potuto vivere una situazione del genere. I suoi fan, quando hanno letto le sue dichiarazioni, sono rimasti a bocca aperta. Lui ha svelato nei dettagli cosa gli è capitato. Problematiche fisiche che lo hanno inevitabilmente fatto preoccupare, anche se adesso sembra che ilsia tornato nella norma e che non ci siano conseguenze. Lui è stato molto apprezzato nel programma di Maria De Filippi, ha anche trovato la sua anima gemella e la sua vita sembrava stesse andando nel miglior modo possibile. Ma decisamente a sorpresa ha scoperto che nonera perfetto e si è sottoposto ad alcuni controlli medici per verificare le sue reali condizioni. E sono dunque ...

