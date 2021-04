Hoffenheim-Borussia Monchengladbach (mercoledì 21 aprile, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 20 aprile 2021) Per il Borussia Monchengladbach di Rose una sfida importantissima in ottica Europa League quella che li vede impegnati sul campo dell’Hoffenheim per questo trentesimo turno di Bundesliga. Padroni di casa abili ad imbrigliare il Lipsia sullo 0 a 0 nell’ultimo turno. Un risultato importante, che fa il paio con quello ottenuto la settimana precedente contro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 20 aprile 2021) Per ildi Rose una sfida importantissima in ottica Europa League quella che li vede impegnati sul campo dell’per questo trentesimo turno di Bundesliga. Padroni di casa abili ad imbrigliare il Lipsia sullo 0 a 0 nell’ultimo turno. Un risultato importante, che fa il paio con quello ottenuto la settimana precedente contro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Hoffenheim-Borussia Monchengladbach (mercoledì 21 aprile, ore 20:30): formazioni, quote, - Lelle__94 : @totofaz @Miles686 D'accordissimo. Però si sono create realtà interessanti, come Lipsia, i 2 Borussia, Hoffenheim..… - TizianoMulier10 : @zarcozilesi @n9ve2 @CSteno75 Mi spiego meglio per me il risultato é figlio del percorso, guarda quello che hanno l… -