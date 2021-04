Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Klagenfurt passa anche a Bolzano in gara-5 e si aggiudica il titolo (Di martedì 20 aprile 2021) Si chiude nella maniera più amara la stagione dell’HCB Alto Adige Alperia. La squadra di Bolzano, infatti, viene sconfitta per 5-3 anche in gara-5 della Finale della Alps Hockey League 2020-2021 dall’EC KAC Klagenfurt che, quindi, vince il titolo chiudendo la serie sul punteggio di 4-1. Per la compagine carinziana il successo è meritato, dato che ha ampiamente dimostrato in questo duello di avere le giuste chiavi per mettere in difficoltà la squadra di coach Ireland che, va detto, ha dato veramente tutto quello che aveva a propria disposizione sul ghiaccio in queste cinque partite. Per gli altoatesini si conclude una annata comunque da incorniciare, iniziata con numerose problematiche legate al Covid-19, ma contraddistinta dalla prima ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Si chiude nella maniera più amara la stagione dell’HCB Alto Adige Alperia. La squadra di, infatti, viene sconfitta per 5-3in-5 della Finale della Alps2020-dall’EC KACche, quindi, vince ilchiudendo la serie sul punteggio di 4-1. Per la compagine carinziana il successo è meritato, dato che ha ampiamente dimostrato in questo duello di avere le giuste chiavi per mettere in difficoltà la squadra di coach Ireland che, va detto, ha dato veramente tutto quello che aveva a propria disposizione sulin queste cinque partite. Per gli altoatesini si conclude una annata comunque da incorniciare, iniziata con numerose problematiche legate al Covid-19, ma contraddistinta dalla prima ...

