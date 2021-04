Hockey ghiaccio, Asiago ko ai supplementari contro l’HK Olimpija in gara-1 della finale di Alps League 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Sconfitta amara per l’Asiago in gara-1 della finale playoff di Alps Hockey League 2020-2021. La Misgross cede infatti all’HK Olimpija ai supplementari per 3-2 dopo un match combattuto ed emozionante. Per gara-2 appuntamento a giovedì in Veneto. Il match comincia nel peggiore dei modi per i giallorossi che dopo appena 44” si ritrovano sotto nel punteggio per via della rete di Pesut, abile a concretizzare l’assistenza di Simsic e Vallerand. Il primo periodo non regala altre marcature e si conclude sul punteggio di 1-0. Nel secondo tempo il risultato non cambia, l’1-0 non si schioda. Le emozioni sono tutte concentrate nel terzo periodo. Al 47? l’HK ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Sconfitta amara per l’in-1playoff di2020-. La Misgross cede infatti alaiper 3-2 dopo un match combattuto ed emozionante. Per-2 appuntamento a giovedì in Veneto. Il match comincia nel peggiore dei modi per i giallorossi che dopo appena 44” si ritrovano sotto nel punteggio per viarete di Pesut, abile a concretizzare l’assistenza di Simsic e Vallerand. Il primo periodo non regala altre marcature e si conclude sul punteggio di 1-0. Nel secondo tempo il risultato non cambia, l’1-0 non si schioda. Le emozioni sono tutte concentrate nel terzo periodo. Al 47?...

Advertising

AlatiGiulio : @FPanunzi @Lisander66 Anche l’hockey su ghiaccio - JCTweet_ : In tutto questo, Andrea Agnelli sta creando una nuova Superlega. Si chiamerà SuperSuperLega. Ha già l'ok della nazi… - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Klagenfurt passa anche a #Bolzano in gara-5 e si aggiudica il titolo - cadeitalo : @quieto62 È chiaro ormai che nessun governo li può fermare ( salvo mettere mani al portafoglio pubblico,ma non mi s… - ironicamania : se leggo un’altra dichiarazione del tipo: “la superlega salverà il calcio” prendo e mi do all’hockey sul ghiaccio. -