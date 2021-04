Herman Miller acquista Knoll per 1 | 8 miliardi di dollari

(Di martedì 20 aprile 2021) É ormai definitivo l’accordo per cui(realtà americana con oltre 100 anni di storia e vari marchi nel proprio gruppo, tra cui Hay) ha acquisito il brand di designper 1,8di. La transazione, approvata unanimamente dai due cda vedrà il closing entro la fine di settembre 2021. Investindustrial cedeCosì Investindustrial cede il marchio che aveva da tempo in portafoglio. «Siamo lieti che il nostro sostegno abbia aiutato l’incontro traper creare un futuro comune per loro e i loro dipendenti. Questo è un settore in cui il consolidamento del prodotto e della distribuzione può portare benefici sostanziali agli azionisti e ...

Il gruppo Usaha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover della connazionale Knoll per 1,8 miliardi di dollari. I termini dell'intesa prevedono che i soci Knoll ricevano 11 dollari in ...