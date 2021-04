Hai le fragole e del latte? Una torta senza burro buonissima. Ha solo 180kcal (Di martedì 20 aprile 2021) Le fragole sono un frutto goloso e salutare. Se usate nei dolci, li fanno amare davvero da chiunque, qualunque base con un po’ di crema diventa irresistibile con delle fragole. Sfruttiamo questa loro caratteristica per preparare un dolce dal sapore fiabesco ma con solo 180 calorie. Ingredienti per la torta di fragole senza burro 500 grammi di fragole, 150 grammi di farina + una manciata per lo stampo, 50 grammi di olio+ un po’ per lo stampo, 80 ml di latte, 45 grammi di stevia, 10 grammi di lievito per dolci, 1 bustina di vanillina, 1 pizzico di sale, una spolverata di fecola di patate (per le fragole) zucchero a velo qb per la decorazione. Preparazione della torta di fragole ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 20 aprile 2021) Lesono un frutto goloso e salutare. Se usate nei dolci, li fanno amare davvero da chiunque, qualunque base con un po’ di crema diventa irresistibile con delle. Sfruttiamo questa loro caratteristica per preparare un dolce dal sapore fiabesco ma con180 calorie. Ingredienti per ladi500 grammi di, 150 grammi di farina + una manciata per lo stampo, 50 grammi di olio+ un po’ per lo stampo, 80 ml di, 45 grammi di stevia, 10 grammi di lievito per dolci, 1 bustina di vanillina, 1 pizzico di sale, una spolverata di fecola di patate (per le) zucchero a velo qb per la decorazione. Preparazione delladi...

