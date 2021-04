Guerra alla Superlega | Infantino Fifa | “I club la pagheranno cara”

(Di martedì 20 aprile 2021) Dopo lo shock della nascita dellail mondo del calcio è nel caos. Dai vertici della, l’organizzazione che guida il sistema a livello planetario, arrivano reazioni ancor più esplicite di quelle a caldo. “Voglio essere estremamente chiaro: laè una organizzazione costruita sui valori, i veri valori dello sport” ha dichiarato Gianni(presidente), intervenendo durante il Congresso Uefa a Montreux in Svizzera. “Comenon possiamo che fortemente condannare la creazione di una, che è un qualcosa di chiuso, che è una fuga dalle attuali istituzioni calcistiche. Non c’è nessun dubbio che ladisapprovi questo progetto”. Una scelta che avrà conseguenze Poiha ...

Advertising

RaiCultura : Matteo Lorito e le innovazioni biotecnologiche. Umberto Gentiloni e perché Auschwitz non fu bombardata alla fine de… - catonano : @Lymperatore @coffeephotogirl guarda, quello che hai scritto è chiaro, io ho solo letto le sanzioni non sono guerr… - AndreaIncorona8 : E' a discrezione delle squadre la partecipazione alla #SuperLeague.Non si puo'esagerare,da parte mia seguirei anche… - peterkama : Boris Johnson dichiara guerra alla Superlega: 'Pronti a una nuova legislazione' - LFacciato : @JackPosobiec @MicaelaTacconi Con Biden è tutto più bello. Muro al confine del Messico, COVID che sale, guerra alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra alla

Corriere della Sera

LE MISURE Statali,ai furbetti: impronte digitali come badge. E arrivano... PALERMO Palermo, blitz all'assessoratoSalute contro i furbetti del... VISITE FISCALI Visite fiscali, salta ...... si potrebbero raccogliere 5,5 miliardi di dollari da destinarelottafame. A un anno ... Bisogna spezzare il nesso mortale- fame e simbolicamente noi chiediamo di farlo, smettendo di ...Dopo avergli telefonato per sondare la sua disponibilità per fare l'allenatore della Roma, chissà che non gli abbia fatto uno squillo anche per un "consiglio" da ...L’anno scorso, la produzione globale ha subito la contrazione più profonda dalla Seconda Guerra mondiale, colpendo sia le economie avanzate che i mercati emergenti”. Una crisi scaturita ...