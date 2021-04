Guardiola: «Resto contrario alla Superlega, lo sport non è sport se il successo è garantito» (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa anche della Superlega. Il City è, con il Chelsea, tra i club fondatori ma, secondo quanto scrive il Guardian ci starebbe ripensando. Guardiola si è sempre detto contrario al progetto. E ora ovviamente non ha cambiato idea: “Non è sport se la vittoria è garantita, o se non ha importanza quando perdi. Lo sport non è sport quando il rapporto tra sforzo e ricompensa non esiste. Io sostengo il mio club ovviamente, ma ho anche delle mie opinioni personali. Vorrei potermi esprimere quando avrò maggiori informazioni sull’argomento”. “Si è creato un problema globale e chi ha preso le decisioni deve chiarire perché ha preso quelle decisioni. Perché ad ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico del Manchester City, Pep, ha parlato in conferenza stampa anche della. Il City è, con il Chelsea, tra i club fondatori ma, secondo quanto scrive il Guardian ci starebbe ripensando.si è sempre dettoal progetto. E ora ovviamente non ha cambiato idea: “Non èse la vittoria è garantita, o se non ha importanza quando perdi. Lonon èquando il rapporto tra sforzo e ricompensa non esiste. Io sostengo il mio club ovviamente, ma ho anche delle mie opinioni personali. Vorrei potermi esprimere quando avrò maggiori informazioni sull’argomento”. “Si è creato un problema globale e chi ha preso le decisioni deve chiarire perché ha preso quelle decisioni. Perché ad ...

