Grillo | Trizzino M5S | ' ingiustificabile il linguaggio usato nel video'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "Iche è stato utilizzato da Beppe" nelin cui dice che il figlio Ciro è "innocente" e che non è uno "stupratore" è "". Lo dice il deputato regionale siciliano del M5S Giampiero, facilitatori nazionale di Ambiente ed Energia del Movimento, che aggiunge: "Un, benché mosso dal legittimo desiderio di voler proteggere il proprio figlio". "Chiunque subisca una violenza, ha il diritto di prendersi tutto il tempo del mondo prima di denunciare l'accaduto. Perché un trauma, il più delle volte, si trasforma in un muro invalicabile, che paralizza scrive in un post -Lo sa anche Federica Daga, amica e collega che ha lottato con questa paura. Stamattina ho appreso di una ...