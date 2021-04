Grillo: Stefano (Pd), ‘cosa pensa Conte del video garante M5S?’ (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Scusate, qualcuno mi sa dire cosa ha detto o pensa Giuseppe Conte del video del garante del M5S? No, chiedo per un amico. #Grillo”. Lo scrive Dario Stefano del Pd su twitter. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Scusate, qualcuno mi sa dire cosa ha detto oGiuseppedeldeldel M5S? No, chiedo per un amico. #”. Lo scrive Dariodel Pd su twitter. L'articolo CalcioWeb.

