Advertising

TV7Benevento : Grillo: Romani, 'da giustizialismo universale a garantismo individuale'... - stefano_romani : @borghi_claudio Grillo sa benissimo come funzionano i media, ci ha passato una vita da attore comico. E sa che i ri… - stefano_romani : RT @borghi_claudio: Ma chissà se Grillo si rende conto del danno che ha fatto a tutti, in primis alla ragazza che adesso si trova un riflet… - stefano_romani : RT @alfonsoliguor11: @borghi_claudio @silvyghi Grillo sa che i processi sono oggi quasi tutti mediatici, si usano i Media per mettere press… - JohnnyTweet5 : @beppe_grillo I romani sono consenzienti -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Romani

Metro

... deputato e responsabile Giustizia di Azione, mentre il deputato del Pd, Andrea, twitta: '' Ma se vieni stuprata, poi vai a fare kitesurf? '. Basterebbe questa frase di- pura ...Vale solo per i. Non funziona a Milano. I Promessi sposi in un twit. Renzo ama riamato Lucia. (Da Salvatore Quasimodo) Oggi molti Cinquestelle si vergognano di, come molti leghisti si ...Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Dopo essere stati terrapiattisti, negazionisti, giustizialisti, no-vax, riusciranno i grillini nell’ennesima trasformazione? Il garante del movimento 'galera al primo sosp ...Damiano David, frontman e cantante del gruppo pop-rock Maneskin, è intervenuto nel merito della vicenda del figlio di Beppe Grillo: “Voglio premettere che non sono io il pm e non sta a me giudicare l ...