Grillo | moglie garante M5S a Boschi | ' video testimonia innocenza ragazzi | lei consenziente'

Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "C'è un video che testimonia l'innocenza di ragazzi, dove si vede che lei è consenziente. La data della denuncia è solo un particolare". E' quanto scrive, in replica al post pubblicato ieri sera da Maria Elena Boschi, la moglie di Beppe Grillo, Parvin Tadjik, come scrive il sito Open. L'ex ministra nel video pubblicato sul suo profilo social ha duramente criticato le parole del garante del M5S secondo cui il figlio Ciro e i suoi tre amici, indagati per violenza sessuale di gruppo, sarebbero innocenti. E ha ribadito con forza che la ragazza che ha denunciato i quattro ragazzi si sarebbe rivolta alle forze dell'ordine "solo dopo otto giorno, dopo avere fatto kitsurf".

