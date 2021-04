Grillo | legale indagato | Sono innocenti | Bongiorno porti pure il

Advertising

Daniele_B2 : RT @laura_maffi: Giulia Bongiorno ( nota come legale di Berlusconi e Salvini) è l'avvocato della presunta vittima di stupro del figlio di G… - itslelita : RT @perchetendenza: 'Giulia Bongiorno': Perché la legale della ragazza italo-svedese che ha denunciato di essere stata stuprata dal figlio… - annaljse : RT @perchetendenza: 'Giulia Bongiorno': Perché la legale della ragazza italo-svedese che ha denunciato di essere stata stuprata dal figlio… - fr4nc15_93 : RT @perchetendenza: 'Giulia Bongiorno': Perché la legale della ragazza italo-svedese che ha denunciato di essere stata stuprata dal figlio… - Gian9916 : RT @perchetendenza: 'Giulia Bongiorno': Perché la legale della ragazza italo-svedese che ha denunciato di essere stata stuprata dal figlio… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo legale

Laoggi ha annunciato che ha intenzione di portare il video di Beppe, diventato virale, in cui il garante del M5S dice che il figlio è innocente e che la ragazza non avrebbe detto la ...... tra cui Ciro, accusati di aver violentato un paio di anni fa una studentessa in Sardegna. ... Lo stesso video sarà portato in Procura da Giulia Bongiorno, ladella giovane che ha ...20 aprile 2021 a. a. a. La moglie di Beppe Grillo: 'C'è un video che testimonia l'innocenza dei ragazzi'. Parvin Tadjik ha replicato scrivendo che 'c'è un video che testimonia l'innocenza dei ragazzi, ...Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "L'avvocato Bongiorno lo porti quel video, faccia quello che crede. Io avrei qualche perplessità, ma è inutile discuterne al di fuori dall'udienza...". A parlare con l'A ...