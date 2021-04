Grillo in un video difende il figlio accusato di stupro. Consigliera M5s Albano: “Parole raccapriccianti” (Di martedì 20 aprile 2021) Fa discutere il video diffuso ieri dal fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo in cui difende il figlio Ciro al centro di un’inchiesta per l’accusa di stupro. I fatti risalgono all’estate 2019 in Sardegna quando il giovane insieme ad alcuni amici avrebbero violentato una studentessa milanese che era in vacanza. I ragazzi si sono sempre dichiarati innocenti e così sostiene anche Grillo: “Perché non li avete arrestati subito? Perché vi siete resi conto che non è vero che c’è stato lo stupro” – chiede nel video – “Se dovete arrestare mio figlio perché non ha fatto niente, allora arrestate anche me, perché ci vado io in galera”. Ma Grillo va anche oltre, nel suo discorso urlato l’ex comico e politico afferma: ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 20 aprile 2021) Fa discutere ildiffuso ieri dal fondatore del Movimento 5 Stelle Beppein cuiilCiro al centro di un’inchiesta per l’accusa di. I fatti risalgono all’estate 2019 in Sardegna quando il giovane insieme ad alcuni amici avrebbero violentato una studentessa milanese che era in vacanza. I ragazzi si sono sempre dichiarati innocenti e così sostiene anche: “Perché non li avete arrestati subito? Perché vi siete resi conto che non è vero che c’è stato lo” – chiede nel– “Se dovete arrestare mioperché non ha fatto niente, allora arrestate anche me, perché ci vado io in galera”. Mava anche oltre, nel suo discorso urlato l’ex comico e politico afferma: ...

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - ShooterHatesYou : Ho visto il video di #Grillo e avrei una marea di cose da dire. Magari poi. Il focus però è il presunto stupro. S… - lucianonobili : Non ho mai detto una sola parola sul processo per stupro del figlio di #Grillo. So che se si trattasse di me o di c… - mariamacina : RT @peraltro: Il video in cui Maria Elena Boschi, a suo tempo vittima di una campagna violenta e ipocrita sui guai del padre, fa le pulci a… - ViMac76 : RT @myrtamerlino: #Grillo parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gioca tra vittime e carnefici, ca… -