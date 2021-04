Grillo, i genitori della vittima: “Ripugnante, ridicolizza il nostro dolore” (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr — Rompono il silenzio i genitori di S.J., la ragazza italo svedese che nel luglio 2019 denunciò il figlio di Beppe Grillo per stupro assieme a 3 suoi amici. La misura l’ha colmata lo stesso Grillo nella giornata di ieri, scagliandosi contro i riflettori puntati sul figlio Ciro in un video che ha sollevato un vespaio di polemiche. «Se dovete arrestare mio figlio, che non ha fatto niente, allora arrestate anche me, perché ci vado io in galera» ha tuonato il comico scopertosi all’improvviso garantista e mettendo in dubbio la sincerità della ragazza. I genitori della ragazza contro Grillo «Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa Ripugnante», hanno dichiarato i genitori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr — Rompono il silenzio idi S.J., la ragazza italo svedese che nel luglio 2019 denunciò il figlio di Beppeper stupro assieme a 3 suoi amici. La misura l’ha colmata lo stessonella giornata di ieri, scagliandosi contro i riflettori puntati sul figlio Ciro in un video che ha sollevato un vespaio di polemiche. «Se dovete arrestare mio figlio, che non ha fatto niente, allora arrestate anche me, perché ci vado io in galera» ha tuonato il comico scopertosi all’improvviso garantista e mettendo in dubbio la sinceritàragazza. Iragazza contro«Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa», hanno dichiarato i...

