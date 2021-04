Grillo, Federico Ciontoli (caso Vannini): “Dispiace per figlio ma presunzione innocenza vale per tutti” (Di martedì 20 aprile 2021) “A me Dispiace tantissimo per il figlio di Grillo, proprio perché so cosa significa. A prescindere da tutto, dall’innocenza o dalla colpevolezza, mi Dispiace tantissimo per quello che lui dovrà subire e che sta subendo. So perfettamente cosa significa, a maggior ragione se lui è innocente, perché lo stanno distruggendo”. A parlare, interpellato dall’Adnkronos, è Federico Ciontoli, figlio di Antonio Ciontoli, implicato nell’omicidio di Marco Vannini. Commentando il video in cui il garante M5S Beppe Grillo prende le difese del figlio Ciro, accusato di stupro di gruppo, Ciontoli sottolinea come “la presunzione di innocenza” debba ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) “A metantissimo per ildi, proprio perché so cosa significa. A prescindere da tutto, dall’o dalla colpevolezza, mitantissimo per quello che lui dovrà subire e che sta subendo. So perfettamente cosa significa, a maggior ragione se lui è innocente, perché lo stanno distruggendo”. A parlare, interpellato dall’Adnkronos, èdi Antonio, implicato nell’omicidio di Marco. Commentando il video in cui il garante M5S Beppeprende le difese delCiro, accusato di stupro di gruppo,sottolinea come “ladi” debba ...

Advertising

StraNotizie : Grillo, Federico Ciontoli (caso Vannini): 'Dispiace per figlio ma presunzione innocenza vale per tutti'… - SettimanaS : TANTI AUGURI A... FEDERICO GRILLO - MassimoBenesse1 : @the_highsparrow Cambia molto invece Federico, e fai bene ad esserti corretto. Cosa che non ha fatto nessun altro,… - fb_federico : RT @lucianocapone: Posso immaginare la rabbia e il dolore di un padre che ha un figlio accusato di stupro. Beppe Grillo e suo figlio, come… - federico_pironi : RT @SalvatoreMerlo: Paola Taverna solidarizza con Grillo che ha il figlio rinviato a giudizio per stupro. E lo fa, dice, “da mamma”. Anche… -