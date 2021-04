Grillo: Boschi a moglie garante M5S, 'sentenze le decidono giudici, non tweet' (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Parvin Tadjik, la moglie di Beppe Grillo, risponde al mio video di ieri dicendo che suo figlio è innocente, che la ragazza era consenziente, che ci sono le prove. Io non faccio il processo sui social, gentile signora. Le sentenze le decidono i magistrati, non i tweet delle mamme. Questo modo di concepire la giustizia, giocandola sui social e non nelle aule di tribunale, è aberrante". Lo scrive Maria Elena Boschi su Fb. "Ed è ciò che suo marito Beppe ha sempre fatto con i suoi seguaci: si chiama giustizialismo. Io invece aspetto e rispetto le sentenze, come tutti i cittadini. Quando mio padre è stato indagato, Grillo e i grillini lo hanno massacrato. Noi abbiamo aspettato le decisioni dei giudici, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Parvin Tadjik, ladi Beppe, risponde al mio video di ieri dicendo che suo figlio è innocente, che la ragazza era consenziente, che ci sono le prove. Io non faccio il processo sui social, gentile signora. Lelei magistrati, non idelle mamme. Questo modo di concepire la giustizia, giocandola sui social e non nelle aule di tribunale, è aberrante". Lo scrive Maria Elenasu Fb. "Ed è ciò che suo marito Beppe ha sempre fatto con i suoi seguaci: si chiama giustizialismo. Io invece aspetto e rispetto le, come tutti i cittadini. Quando mio padre è stato indagato,e i grillini lo hanno massacrato. Noi abbiamo aspettato le decisioni dei, ...

