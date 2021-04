Grillo: avvocato di un indagato, 'sono innocenti, Bongiorno porti quel video ma sono perplesso...' (Di martedì 20 aprile 2021) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "L'avvocato Bongiorno lo porti quel video, faccia quello che crede. Io avrei qualche perplessità, ma è inutile discuterne al di fuori dall'udienza...". A parlare con l'Adnkronos è l'avvocato Gennaro Velle, che con i colleghi Barbara e Romano Raimondo, assiste Francesco Corsiglia, uno dei quattro ragazzi indagati, insieme con il figlio di Beppe Grillo, Ciro, per lo stupro sulla giovane italo-svedese. Velle replica così, a distanza, all'avvocato Giulia Bongiorno, che assiste la giovane donna che ha denunciato i quattro ragazzi per una presunta violenza sessuale. La legale oggi ha annunciato che ha intenzione di portare il video di Beppe Grillo, diventato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "L'lo, faccialo che crede. Io avrei qualche perplessità, ma è inutile discuterne al di fuori dall'udienza...". A parlare con l'Adnkronos è l'Gennaro Velle, che con i colleghi Barbara e Romano Raimondo, assiste Francesco Corsiglia, uno dei quattro ragazzi indagati, insieme con il figlio di Beppe, Ciro, per lo stupro sulla giovane italo-svedese. Velle replica così, a distanza, all'Giulia, che assiste la giovane donna che ha denunciato i quattro ragazzi per una presunta violenza sessuale. La legale oggi ha annunciato che ha intenzione di portare ildi Beppe, diventato ...

