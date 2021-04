Grillo: avvocato di un indagato, 'sono innocenti, Bongiorno porti quel video ma sono perplesso...' (2) (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Poi l'avvocato Gennaro Velle lancia una frecciata al frontman dei Maneskin Damiano che oggi, su Instagram, ha detto: "Non sono io il pubblico ministero, e quindi non sta a me giudicare l'innocenza o la colpevolezza, quello lo farà chi di dovere. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Ci sono persone soprattutto donne che si rendono conto del fatto anche molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo. Vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane". Ecco la replica del legale: "Ho visto che anche i cantanti hanno adesso voce in capitolo... Ma è giusto, è l'espressione della libertà di parola. Vorrei che tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Poi l'Gennaro Velle lancia una frecciata al frontman dei Maneskin Damiano che oggi, su Instagram, ha detto: "Nonio il pubblico ministero, e quindi non sta a me giudicare l'innocenza o la colpevolezza,lo lo farà chi di dovere. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Cipersone soprattutto donne che si rendono conto del fatto anche molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo. Vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane". Ecco la replica del legale: "Ho visto che anche i cantanti hanno adesso voce in capitolo... Ma è giusto, è l'espressione della libertà di parola. Vorrei che tutti ...

