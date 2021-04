GREY’S ANATOMY 17, anticipazioni puntata di martedì 20 aprile su FOX (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo il finale shock di metà stagione e una lunga pausa forzata di circa quattro mesi, i fan di GREY’S ANATOMY sono impazienti di tornare tra le corsie del Grey Sloan Hospital per scoprire il futuro del loro medici preferiti. Ma l’attesa è finita perché da stasera – martedì 20 aprile alle 21.50 su Fox (Canale 112 di Sky) – la serie tv riprende con il settimo episodio intitolato Disperata Speranza (in originale Helplessly Hoping). Leggi anche: LA FUGGITIVA, anticipazioni ultima puntata di lunedì 26 aprile 2021 Si tratta di un ritorno caratterizzato da un nuovo importante crossover con lo spin off Station 19 (in onda alle 21 su Fox), nel quale assisteremo a una drammatica storyline incentrata sui fratelli De Luca, in particolare Andrew (con l’aiuto dei vigili del ... Leggi su tvsoap (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo il finale shock di metà stagione e una lunga pausa forzata di circa quattro mesi, i fan disono impazienti di tornare tra le corsie del Grey Sloan Hospital per scoprire il futuro del loro medici preferiti. Ma l’attesa è finita perché da stasera –20alle 21.50 su Fox (Canale 112 di Sky) – la serie tv riprende con il settimo episodio intitolato Disperata Speranza (in originale Helplessly Hoping). Leggi anche: LA FUGGITIVA,ultimadi lunedì 262021 Si tratta di un ritorno caratterizzato da un nuovo importante crossover con lo spin off Station 19 (in onda alle 21 su Fox), nel quale assisteremo a una drammatica storyline incentrata sui fratelli De Luca, in particolare Andrew (con l’aiuto dei vigili del ...

