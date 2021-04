Greta Thunberg, il gesto commovente è virale: quello che ha fatto è stupefacente (Di martedì 20 aprile 2021) La giovane attivista Greta Thunberg scende di nuovo in campo e fa sentire forte la sua voce, questa volta in difesa dell’equità per i vaccini anti-Covid. Ebbene si, Greta Thunberg… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 aprile 2021) La giovane attivistascende di nuovo in campo e fa sentire forte la sua voce, questa volta in difesa dell’equità per i vaccini anti-Covid. Ebbene si,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Ha donato 100mila euro all'Oms per i vaccini ai paesi poveri. Il gran bel gesto di #GretaThunberg ??? - HuffPostItalia : Greta Thunberg dona 100mila euro all'Oms per i vaccini ai paesi poveri - dipigi48 : RT @WillHerondaleJC: il fatto che vi dia tanto fastidio che Greta Thunberg abbia donato 100 mila euro per aiutare le vaccinazioni nei paesi… - PonzErica : RT @WillHerondaleJC: il fatto che vi dia tanto fastidio che Greta Thunberg abbia donato 100 mila euro per aiutare le vaccinazioni nei paesi… - dipigi48 : RT @andrea_pecchia: Greta #Thunberg dona 100 mila € all'OMS per l'acquisto di #vaccini per i Paesi poveri. Vieni avanti 'gretino' da tastie… -