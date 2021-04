Greta Thunberg dona 100mila euro per i vaccini Covid ai Paesi poveri (Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso la sua fondazione, la giovane attivista per il clima ispiratrice del movimento globale dei Fridays for Future, ha infatti annunciato la donazione di 100mila euro alla fondazione dell'... Leggi su today (Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso la sua fondazione, la giovane attivista per il clima ispiratrice del movimento globale dei Fridays for Future, ha infatti annunciato lazione dialla fondazione dell'...

