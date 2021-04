Greta Thunberg dona 100 mila euro al progetto vaccini per i paesi più poveri (Di martedì 20 aprile 2021) Greta Thunberg sollecita i governi e le aziende farmaceutiche a intensificare il loro “sforzo” verso le disuguaglianze a fronte del maggior numero di dosi dei vaccini anti-covid detenute dai paesi più ricchi a discapito di quelli più poveri. La giovane attivista svedese ha donato 100mila euro alla fondazione Covax per l’accesso globale ai vaccini anti Covid-19. Greta Thunberg sosterrà l’acquisto di vaccini per le persone per le persone con maggiori difficoltà economiche «La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è la disuguaglianza dei vaccini – ha detto Thunberg -. Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021)sollecita i governi e le aziende farmaceutiche a intensificare il loro “sforzo” verso le disuguaglianze a fronte del maggior numero di dosi deianti-covid detenute daipiù ricchi a discapito di quelli più. La giovane attivista svedese hato 100alla fondazione Covax per l’accesso globale aianti Covid-19.sosterrà l’acquisto diper le persone per le persone con maggiori difficoltà economiche «La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è la disuguaglianza dei– ha detto-. Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per ...

