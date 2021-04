Greta Thunberg contro l’ineguaglianza dei vaccini: donati 100mila euro attraverso la sua fondazione a sostegno del programma Covax (Di martedì 20 aprile 2021) Greta Thunberg, la giovane attivista per il clima, ispiratrice del movimento globale dei Fridays for Future, donerà 100mila euro attraverso la sua fondazione a sostegno dell’equità dei vaccini. La somma andrà alla fondazione dell’Oms, a sostegno di Covax, programma internazionale che ha come obiettivo, appunto, l’accesso equo ai vaccini anti Covid-19. La donazione è stata resa possibile grazie ai premi che la fondazione Greta Thunberg ha ricevuto per il suo sostegno all’azione sul cambiamento climatico. “La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021), la giovane attivista per il clima, ispiratrice del movimento globale dei Fridays for Future, doneràla suadell’equità dei. La somma andrà alladell’Oms, adiinternazionale che ha come obiettivo, appunto, l’accesso equo aianti Covid-19. La donazione è stata resa possibile grazie ai premi che laha ricevuto per il suoall’azione sul cambiamento climatico. “La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia ...

