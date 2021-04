“Green list” | tre parchi italiani nella prestigiosa lista mondiale

(Di martedì 20 aprile 2021) L’arcipelago Toscano le Foreste casentinesi e il Gran Paradiso entrano a far parte della, un riconoscimento per valorizzare le aree protette La “” aggiunge tre stupende località italianesua classifica: Parco Nazionale Arcipelago Toscano e quello delle Foreste Casentinesi entranodella Iucn mentre il Parco nazionale del Gran Paradiso rinnova la presenza per la terza volta dal 2014. Lo annuncia Federe la sezione italiana di Europarc precisando che sono dieci le aree protette che entranoa. All’Italia, si aggiungonofrancesi, svizzeri e della Corea del Sud. Secondo la Iucn globale, salgono a 59 inaturali ...

