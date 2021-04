Grassani esperto di diritto sportivo | «Espulsione club? Scelta comprensibile e fondata»

(Di martedì 20 aprile 2021) Mattiadi, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in merito alla questione Super League Mattiadi, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in merito al caos creatosi sulla Super League, ecco le sue parole. FEDERCALCIO CONTRO JUVE, MILAN, INTER – «Da membro dell’Uefa potrebbe assumere, o essere invitata a farlo, dei provvedimenti» RUOLI DELLE PARTI – «Un caposaldo dell’ordinamentointernazionale è l’organizzazione. Fifa, Uefa e Federcalcio sono associazioni diprivato che gestiscono le competizioni e più in generale tutta l’attività del calcio organizzato: calciomercato, arbitri ...

Advertising

sportli26181512 : Grassani: “Fuori dai campionati le 12 scissioniste? Ipotesi fondata”: Grassani: “Fuori dai campionati le 12 scissio… -

Ultime Notizie dalla rete : Grassani esperto

Calcio News 24

La Superlega sarà, meglio già è una durissima battaglia legale. Con Mattiadi diritto sportivo anche in campo internazionale, analizziamo i possibili scenari. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni ...... intervenuto alla fine del dibattimento ('siamo felici, il Napoli segue sempre le regole', il suo commento), e del collegio difensivo del club azzurro, composto dall'avvocatoe dall'...Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in merito alla questione Super League Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, ha rilasciato una b ...L’esperto di diritto sportivo sulla Superlega: “La Federcalcio come membro Uefa potrebbe essere invitata a prendere provvedimenti contro Juve, Inter e Milan” ...