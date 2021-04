Grassadonia Si | ' Ostruzionismo della Lega sulla legge Zan per farla diventare provvedimento del governo'

(Di martedì 20 aprile 2021) La destra sta facendo unche molti definiscono inaccettabile, con la scusa che in piena pandemia non si può discutere né di diritti civili e né di diritti umani. E così alzano le ...

Advertising

SI_sinistra : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Grassadonia Ostruzionismo

Globalist.it

La destra sta facendo unche molti definiscono inaccettabile, con la scusa che in piena pandemia non si può ... Marilena, della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, ...La destra sta facendo unche molti definiscono inaccettabile, con la scusa che in piena pandemia non si può ... Marilena, della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, ...Dalla segreteria nazionale di Sinistra Italiana, l'avvertimento ai partiti: "Il ddl Zan è un testo di iniziativa parlamentare e tale deve rimanere. I partiti non facciano un passo indietro" ...Nel centrodestra, contrario fino all'ostruzionismo parlamentare ... una proposta di legge per la maternità surrogata solidale su iniziativa di Marilena Grassadonia e firmata dalla grillina Guia ...