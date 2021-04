Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini pensa alla sesta edizione ed è già toto-nome: sarà Zorzi bis? (Di martedì 20 aprile 2021) Non si fa in tempo a smettere di parlare di un Grande Fratello Vip che è pronto ad arrivarne subito un altro. Proprio così infatti, sebbene ora tutta l’attenzione sia concentrata sull’Isola dei Famosi, Alfonso Signorini sembra iniziare già a gettare le basi su quello che sembra essere il destino della ventura edizione del Grande Fratello Vip, la sesta, arrivata dopo un’edizione decisamente straordinaria e particolare come è stata quella che si è conclusa lo scorso marzo. Alfonso Signorini pensa già alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 Ora che Ilary Blasi di certo non fa comunque rimpiangere la fine ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 aprile 2021) Non si fa in tempo a smettere di parlare di unVip che è pronto ad arrivarne subito un altro. Proprio così infatti, sebbene ora tutta l’attenzione sia concentrata sull’Isola dei Famosi,sembra iniziare già a gettare le basi su quello che sembra essere il destino della venturadelVip, la, arrivata dopo un’decisamente straordinaria e particolare come è stata quella che si è conclusa lo scorso marzo.giànuovadelVip 6 Ora che Ilary Blasi di certo non fa comunque rimpiangere la fine ...

