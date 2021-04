Gp Emilia-Romagna: Hamilton non ha infranto nessuna regola (Di martedì 20 aprile 2021) Il Gp dell’Emilia-Romagna ha visto Hamilton concludere la gara in seconda posizione. La domenica del sette volte iridato, è stata però caratterizzato da un clamoroso errore. Errore a cui è seguito un rientro in pista che avrebbe potuto penalizzare il pilota britannico. Gp Emilia-Romagna: Vettel contro i commissari di gara Gp Emilia-Romagna: Hamilton ha rispettato le regole? Al termine della gara, il pilota ha dichiarato di aver commesso un errore dovuto alla troppa fretta di sorpassare le vetture doppiate. Uno sbaglio che ha pesantemente condizionata la gara del campione in carica della Formula Uno. La bandiera rossa ha parzialmente salvato la sua gara ma una volta tornato secondo, Verstappen era distante circa 13 secondi. Bisogna comunque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Il Gp dell’ha vistoconcludere la gara in seconda posizione. La domenica del sette volte iridato, è stata però caratterizzato da un clamoroso errore. Errore a cui è seguito un rientro in pista che avrebbe potuto penalizzare il pilota britannico. Gp: Vettel contro i commissari di gara Gpha rispettato le regole? Al termine della gara, il pilota ha dichiarato di aver commesso un errore dovuto alla troppa fretta di sorpassare le vetture doppiate. Uno sbaglio che ha pesantemente condizionata la gara del campione in carica della Formula Uno. La bandiera rossa ha parzialmente salvato la sua gara ma una volta tornato secondo, Verstappen era distante circa 13 secondi. Bisogna comunque ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto il grande Bonaccini invita a studiare in Emilia Romagna con una foto di Pisa - sbonaccini : ?????#Mobilità, apre il tratto emiliano della #CicloviadelSole: 46 nuovi km di grande sostenibilità e bellezza. In b… - lorepregliasco : Solo 'analisti' superficiali o militanti (molto presenti, qui sopra) potevano pensare che il ritmo di vaccinazione… - emiliaromagnago : Poste Italiane: nuova consegna di vaccini AstraZeneca in Emilia-Romagna - tommigame : ?? Con @tommigame abbiamo iniziato di recente una nuova collaborazione presso l'Ospedale #Rizzoli di #Bologna, condi… -