**Governo: 'L'alternativa c'è' deposita al Senato mozione sfiducia a Speranza** (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) - Il Gruppo 'L'alternativa c'è' del Senato ha depositato questo pomeriggio la mozione di sfiducia individuale firmata dai Senatori Crucioli, Granato, Angrisani, Corrado, Abate, Morra, Lezzi, Mininno, Ortis. "La fiducia manifestata al ministro Speranza dal presidente del Consiglio Draghi e dagli 'intellettuali di sinistra' - dichiara il primo firmatario della mozione, il Senatore Mattia Crucioli- appare aprioristica e basata esclusivamente su equilibri governativi e interessi di parte". "Al contrario -prosegue Crucioli- la mozione di sfiducia da noi predisposta non ha nulla di ideologico e ha come unico fine quello di migliorare la qualità delle strutture che devono garantire la salute pubblica. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) - Il Gruppo 'L'c'è' delhato questo pomeriggio ladiindividuale firmata dairi Crucioli, Granato, Angrisani, Corrado, Abate, Morra, Lezzi, Mininno, Ortis. "La fiducia manifestata al ministro Speranza dal presidente del Consiglio Draghi e dagli 'intellettuali di sinistra' - dichiara il primo firmatario della, ilre Mattia Crucioli- appare aprioristica e basata esclusivamente su equilibri governativi e interessi di parte". "Al contrario -prosegue Crucioli- ladida noi predisposta non ha nulla di ideologico e ha come unico fine quello di migliorare la qualità delle strutture che devono garantire la salute pubblica. ...

Advertising

TV7Benevento : **Governo: 'L'alternativa c'è' deposita al Senato mozione sfiducia a Speranza** (2)... - TV7Benevento : **Governo: 'L'alternativa c'è' deposita al Senato mozione sfiducia a Speranza**... - massimo_macs : @LenaSaverio È una alternativa farlocca. Porti via la squadra dalla sua città e i suoi tifosi. È assurda. Ma se n… - LenaSaverio : @massimo_macs Mi ha detto di trovare un’alternativa e te l’ho trovata in 3 secondi. Credo che funzionerà che com… - Turi_000 : @semanthide3 @matteorenzi Sai pure tu che l'alternativa era avere Salvini a Pdc.... E l'avremmo pagata noi, non lui… -