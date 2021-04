Gli ultimi giorni del 'Piccolo Principe', un museo nella torre ad Alghero (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Da Alghero il pilota avrà guardato le stelle pensando al suo Piccolo Principe. Avrà sorriso, immaginandolo con la sua amata rosa. Il pilota è Antoine de Saint-Exupéry, il cielo è quello della Sardegna dove l'autore del celebre 'Le Petit Prince' ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita. Saint-Exupéry era arrivato ad Alghero il 10 maggio 1944 al seguito della squadra francese del Gruppo di ricognizione II-33 e qui ha festeggiato il suo ultimo compleanno. Sfuggì agli aerei tedeschi Era il 29 giugno – oggi data celebrata come “Piccolo Principe day” – e lo scrittore era partito per una delle 8 missioni programmate. Aveva il compito di immortalare il territorio nemico e si alzava in volo armato solo di macchine fotografiche. Partito dall'aeroporto militare di ... Leggi su agi (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Dail pilota avrà guardato le stelle pensando al suo. Avrà sorriso, immaginandolo con la sua amata rosa. Il pilota è Antoine de Saint-Exupéry, il cielo è quello della Sardegna dove l'autore del celebre 'Le Petit Prince' ha trascorso glimesi della sua vita. Saint-Exupéry era arrivato adil 10 maggio 1944 al seguito della squadra francese del Gruppo di ricognizione II-33 e qui ha festeggiato il suo ultimo compleanno. Sfuggì agli aerei tedeschi Era il 29 giugno – oggi data celebrata come “day” – e lo scrittore era partito per una delle 8 missioni programmate. Aveva il compito di immortalare il territorio nemico e si alzava in volo armato solo di macchine fotografiche. Partito dall'aeroporto militare di ...

