Gletter | il vescovo favorevole alle benedizioni delle coppie omosessuali

(Di martedì 20 aprile 2021)

Il Vaticano dice 'no' alla benedizione delle coppie omosessuali, per Hermann, ildi Innsbruck Hermann è un qualcosa che può essere fatto dalle famiglie delle coppie. Come riporta Ansa , il pensiero delaustriaco è emerso da un in un'intervista all'...Le dichiarazioni delfotografano al meglio il clima di malessere in seno alla Chiesa austriaca. Sotto Pasqua , affisse ai campanili di diverse chiese e monasteri, sensibili alla ...Si fa sempre più incisiva la protesta contro il divieto della Santa Sede di benedire le relazioni dello stesso sesso. Il 10 maggio in Germania tremila preti, diaconi, operatori pastorali e padri spiri ...