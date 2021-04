Giustizia per Mario Paciolla: da oggi lo striscione a Casoria, Caivano e Crispano (Di martedì 20 aprile 2021) Avevamo ascoltato la signora Anna Motta, madre di Mario Paciolla – cooperante originario di Frattamaggiore morto in Colombia mentre era impegnato in una missione per conto dell’ONU, in occasione dei Tele Club Awards. A distanza di mesi l’impegno suo e del marito Pino per far chiarezza su quella tragica morte e far conoscere a tutti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 aprile 2021) Avevamo ascoltato la signora Anna Motta, madre di– cooperante originario di Frattamaggiore morto in Colombia mentre era impegnato in una missione per conto dell’ONU, in occasione dei Tele Club Awards. A distanza di mesi l’impegno suo e del marito Pino per far chiarezza su quella tragica morte e far conoscere a tutti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

