Giulia Salemi sbotta contro L’Isola dei Famosi | “Schifo” | cosa è successo

(Di martedì 20 aprile 2021) Ieri sera, lunedì 19 aprile, è andata in onda in su Canale 5 la nuova puntata dedei. Tra i concorrenti, come sappiamo, è presente anche Fariba Tehrani, la mamma dicon la quale ha preso parte a Pechino Express. Le due hanno sempre mostrato un rapporto molto stretto e, proprio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... l'ex calciatore inglese si è attirato non poche antipatie da parte di telespettatori del programma di Canale 5, prima fra tutte quelle di, figlia della naufraga. Come se tutto ciò non ...Isola dei Famosi L'allenatore di calcio compie un ennesimo brutto gesto contro la madre di. Il pubblico chiede l'espulsione Pubblicato su 20 Aprile 2021 Brutto gesto di Paul Gascoigne all'Isola dei Famosi contro Fariba Tehrani . La naufraga persiana ha attirato parecchi ...L'Isola dei Famosi, Giulia Salemi ha sbottato contro un naufrago dopo un gesto di cattivo gusto nei confronti della madre Fariba.E' ancora caos dopo l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. In arrivo un provvedimento per il brutto gesto di un concorrente: cosa è successo ...