Giulia Salemi critica il gesto di Paul Gascoigne contro Fariba Tehrani

Nel mirino della comica ancora una volta Fariba Tehrani, la mamma di. Nei giorni scorsi Fariba ha riportato a Myrea Stabile che il gruppo l'ha definita 'stupida'. Gruppo di cui ...Secondo Lanzo, Fariba sarebbe stata indotta da Vera Gemma a nominarlo, cosa che non ha fatto piacere al naufrago, che con la madre diha condiviso le prime settimane su Parasite Island. ...Giulia Salemi non ci sta e critica il gesto di Paul Gascoigne contro sua madre Fariba Tehrani che non è passato inosservato. Nel corso dell’ultima puntata del reality la “persiana” è stata al centro ...Isola dei Famosi: Valentina Persia “nega” la mano a Fariba Tehrani, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli intervengono sui social.