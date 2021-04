Giugliano | nuovo bollettino Covid Sindaco ai cittadini | “Ognuno faccia il proprio dovere”

Advertising

andrea_falivene : RT @NapoliToday: #Cronaca Camorra, il nuovo clan di Poggiomarino che faceva affari con la 'ndrangheta (TUTTI I NOMI) - NapoliToday : #Cronaca Camorra, il nuovo clan di Poggiomarino che faceva affari con la 'ndrangheta (TUTTI I NOMI)… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Sgominato il clan del nuovo boss Rosario Giugliano 'o minorenne.TUTTI I NOMI -… - napolicittametr : Metronapoli - Ambiente, no a nuovo impianto di rifiuti a Giugliano e stop alle autorizzazioni nella Terra dei Fuochi - iostoconGiorgia : RT @vocedelpatriota: Ambiente, FDI: no a nuovo impianto di rifiuti a Giugliano e stop alle autorizzazioni nella Terra dei Fuochi https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano nuovo

NapoliToday

ILCLAN L'obiettivo di Rosarioera di ricercare occasioni e spazi criminali per affermare l'autonomia di un clan autoctono. Obiettivo condotto proprio nella consapevolezza che il clan ...Storico sicario del clan Galasso,è rientrato a Poggiomarino nel 2016 grazie ad alcuni ... Da allora ha cercato occasioni e spazi per affermare l'autonomia di unclan. Alleandosi con i ...Le parole del sindaco: "Serve responsabilità e collaborazione altrimenti si rischia di disperdere tutti i sacrifici fatti fino ad oggi". All'interno tutti i numeri del bollettino ...Benevento – Reduci dalla vittoria di Giugliano, contro la New Basket Caserta, i ragazzi della Miwa Energia sono pronti per il match infrasettimanale di domani alle 20:30 in cui si troveranno di fronte ...