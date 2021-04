Giovani | si allontana il sogno di creare un’impresa Dal 2011 è scomparso il 22% delle aziende

(Di martedì 20 aprile 2021) Sono 541mila le società gestite da under 35: 156mila in meno rispetto al. Il trend sconta denatalità, pandemia e i timori sulla stabilità del business

Leggi anche, siil sogno di creare un'impresa. Dal 2011 è scomparso il 22% delle aziende 20 aprile 2021 Per il resto, gli aspiranti imprenditori devono fare riferimento alle ...In Lombardia e Lazio un terzo delle perdite Nel 2020, comunque, ci hanno provato 86.146. È il numero delle nuove imprese giovanili iscritte al Registro nell'anno della pandemia, in calo del ...Sono 541mila le società gestite da under 35: 156mila in meno rispetto al 2011. Il trend sconta denatalità, pandemia e i timori sulla stabilità del business ...Perché i club fondatori hanno bisogno di soldi? Cosa ne pensano i calciatori? Perché tutti parlano di Agnelli? E gli Europei sono a rischio?