Giornata mondiale della Terra | Ami | “Il Parlamento vari legge nazionale per la tutela del suolo”

Leggi su dire

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Per preservare la nostra Terra tutti i Governi sono chiamati ad intervenire con azioni concrete sulla questione climatica, l’inquinamento atmosferico e la deforestazione. E in occasione di questa importante giornata per la nostra amata Terra, Ambiente Mare Italia-Ami intende evidenziare gli effetti benefici di un’attenta tutela del suolo sul clima e sull’inquinamento”. Queste le parole di Alessandro Botti, presidente dell’associazione Ambiente Mare Italia (Ami), in vista della Giornata mondiale della Terra che si celebrerà il prossimo 22 aprile e che quest’anno avrà al cento il tema ‘Restore Our Earth’, ‘Ripristiniamo la nostra Terra’.