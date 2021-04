Giornata Mondiale della Terra 2021, al via la tre giorni di Marevivo (Di martedì 20 aprile 2021) A partire da oggi, 20 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2021, che si terrà il prossimo 22, la delegazione regionale Marevivo Sicilia in collaborazione con Jordan Italia organizzerà una tre giorni dedicata all’ambiente per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di conoscere e prendersi cura del nostro Pianeta. Gli eventi interesseranno il territorio del bacino del Fiume Platani e della costa agrigentina dove la delegazione ambientalista siciliana opera da tanti anni per la tutela e la promozione di un territorio che detiene una straordinaria valenza naturalistica. Si parte oggi fino alla Giornata Mondiale della Terra ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 20 aprile 2021) A partire da oggi, 20 aprile, in occasione, che si terrà il prossimo 22, la delegazione regionaleSicilia in collaborazione con Jordan Italia organizzerà una trededicata all’ambiente per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di conoscere e prendersi cura del nostro Pianeta. Gli eventi interesseranno il territorio del bacino del Fiume Platani ecosta agrigentina dove la delegazione ambientalista siciliana opera da tanti anni per la tutela e la promozione di un territorio che detiene una straordinaria valenza naturalistica. Si parte oggi fino alla...

