Giorgia Palmas passeggia con le figlie e la mamma | poi spunta anche Magnini Foto

(Di martedì 20 aprile 2021) Il cielo è sempre più blu e gli alberi sono sempre più verdi, non è una poesia da scuola materna ma èche tra le sue storie di Instagram mostra a tutti la sua felicità.è con lee con loro c’è la sua, unata sotto in cielo bellissimo tra il verde e i monumenti. Sono 3 o forse 4 generazioni nella stessa, la showgirl non sa se le suesono da considerare entrambe piccole o meno. La sua bellissima Sofia è ormai una ragazzina e Mia è nel suo passeggino. “Che fantastica storia è la vita” scrive evidentemente canticchiando la famosa canzone di Antonello Venditti. A scattare ladelle donne di casanon poteva ...

E' infinitamente travolgente l'ultimo scatto della showgirl dove al suo fianco vi è l'uomo dei suoi sogni. Un abbraccio magistrale è quello in cui si è cimentata la meravigliosa conduttrice e showgirl di origini sarde,. L'...

Giorgia Palmas e le sue donne. La showgirl ha condiviso uno scatto su Instagram di una passeggiata con le sue due figlie Sofia e Mia e la sua mamma Susanna. "Che fantastica storia è la vita", ha scrit ...E' diventata mamma da un po', ma non ha dimenticato la sua di mamma. Giorgia Palmas ha postato una foto in cui è in sua compagnia davanti al duomo. E il loro sorriso ha fatto breccia nel cuore dei tan ...