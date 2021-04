Giocattoli green | anche il Super Santos diventa bio

(Di martedì 20 aprile 2021) Gli intramontabiliTeleno bio. E’ la svoltadeiavviata da Mondo con due nuovi progetti: BioBall e ReNewToys. I nuovi BioBall sono palloni realizzati con una nuova formula bio priva di ftalati che sostituisce il 50% delle materie prime di origine fossile con materie di origine vegetale proveniente da fonti naturali. Le caratteristiche intrinseche del prodotto non solo lo rendono il primo pallone, ma contribuisconoa migliorarne l’elasticità e quindi la giocabilità. Disponibili in tantissime varianti, tra cuiTele, i BioBall sono volati negli Stati Uniti per un test che misurasse il livello di carbonio ...

Grazie ad innovativi veicoli elettrici e ambientazioni che rispecchiano il mondo reale, iMathcbox sono disegnati per coinvolgere i bambini in un futuro più ecologico . Matchbox Tesla ...Quest'anno, in un'atmosfera ancora difficile, ha già accolto la mitica Dakar, le '' monoposto ... Dopo essere arrivata per prima sulla torta ecologica con izero emission, c'è ora da ...Gli intramontabili Super Santos e SuperTele diventano bio. E' la svolta green dei giocattoli avviata da Mondo con due nuovi progetti green: BioBall e ReNewToys. I nuovi BioBall sono palloni realizzati ...Avete mai pensato che si potesse guadagnare con i Lego? Ebbene sì, i mattoncini colorati più amati del mondo possono valere una vera fortuna.