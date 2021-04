Gioacchino De Angelis non ce l' ha fatta | il presidente dell' Avulss stroncato dal Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gioacchino Angelis

TOLENTINO -Denon ce l'ha fatta. Il tolentinate di 69 anni, presidente dell'Avulss di Tolentino ed ex responsabile del personale alla Nazareno Gabrielli, è deceduto nel tardo pomeriggio di ...Dedi Francesca Marsili Morto dopo aver contratto il CovidDe, aveva 69 anni e tanto impegno ha dedicato al volontariato e all'associazionismo di Tolentino. ...TOLENTINO - Gioacchino De Angelis non ce l’ha fatta. Il tolentinate di 69 anni, presidente dell’Avulss di Tolentino ed ex responsabile del personale alla Nazareno Gabrielli, ...Presidente Avulss, per anni alla Nazzareno Gabrielli, è mancato Gioacchino De Angelis. Il sindaco: «Perdiamo una persona straordinaria» ...